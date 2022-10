Valentina Ferragni ha un nuovo fidanzato dopo la fine della lunga storia d’amore con Luca Vezil? Solo fino a poche settimane fa nessuno avrebbe potuto immaginare la fine della loro relazione, fino alla conferma ufficiale giunta nei giorni scorsi sui social. Eppure nelle passate ore era iniziato a circolare un gossip che però a quanto pare si è già rivelato infondato.

Proprio ieri era giunta una indiscrezione clamorosa che parlava del nuovo presunto fidanzato di Valentina Ferragni. Il misterioso “lui” sarebbe Alvaro De Juana, nuovo volto della celebre serie Netflix, Elite. Ma cosa c’è di vero?

Vi presento il nuovo amore di #ValentinaFerragni. Si chiama #AlvarodeJuana ed è un attore spagnolo conosciuto anche in Italia per il ruolo nella serie Netflix #Elite. La scintilla è scoppiata a Ibiza. (Lo scrivo qui per avere le prove quando lo comunicheranno in via ufficiale) 💘 pic.twitter.com/3TFRmzZEJp

— Claudia Cabrini (@Claudia_Cabrini) October 15, 2022