Sono passati appena quattro giorni da quando Valentina Ferragni e Luca Vezil hanno annunciato via social la fine della loro storia d’amore. A quanto pare però nel cuore della sorella di Chiara Ferragni ci sarebbe già un altro uomo. A svelarlo è stato un tweet della giornalista Claudia Cabrini, poi ripreso da The Pipol, secondo cui la minore delle sorelle Ferragni starebbe già frequentando un altro, ed il suo nome non è affatto estraneo.

Valentina Ferragni ha un nuovo fidanzato? Il gossip

Il nuovo presunto compagno di Valentina Ferragni avrebbe appena 19 anni (dieci meno di lei) e sarebbe l’attore spagnolo Alvaro De Juana, nuovo volto della celebre serie Elite nella quale interpreta il ruolo di Didac. Al momento non ci sarebbe nulla di ufficiale, ma nel frattempo la giornalista nel suo tweet ha fatto sapere:

Vi presento il nuovo amore di Valentina Ferragni. Si chiama Alvaro De Juana ed è un attore spagnolo conosciuto anche in Italia per il ruolo nella serie Netflix Elite. La scintilla è scoppiata a Ibiza. (Lo scrivo qui per avere le prove quando lo comunicheranno in via ufficiale).

Gli indizi social parlerebbero chiaro: Valentina lo segue su Instagram e nelle passate settimane avrebbe anche commentato una sua foto. Attualmente la sorella di Chiara si troverebbe proprio in Spagna, a Madrid, stessa città dell’attore e che la giovane Ferragni ha definito la città del suo cuore. Solo una coincidenza?

Intanto sui social c’è chi ha ritenuto che sia stato proprio l’attore spagnolo la causa della rottura tra Valentina e Luca e chi avanza diverse città che potrebbero essere state galeotte.