Valentina e Antonio dopo Temptation Island: come stanno le cose oggi

Ecco Valentina e Antonio dopo Temptation Island.

L’edizione 2025 di Temptation Island ci ha abituati a tutto: coppie in crisi, falò a raffica (memorabili quelli di Alessio e Sonia, che ne hanno collezionati quattro), litigi epici e dichiarazioni inaspettate. Ma se c’è una coppia che ha davvero conquistato il titolo di “più trash”, quella è senza dubbio Valentina e Antonio. Ma come stanno oggi? (qui per il destino di Sonia M e Alessio).

Il loro percorso? Da soap napoletana

Tra dichiarazioni sopra le righe, momenti teatrali e battute cult, i due fidanzati partenopei hanno messo in scena tutto il repertorio. Impossibile dimenticare dopo questa edizione: il riferimento alla “Tribuna Posillipo”; la corsa al falò che sembrava una scena da fiction; e soprattutto quel leggendario “m’ vuò spusà?”, pronunciato da Antonio durante il confronto finale.

Un colpo di teatro che ha lasciato tutti a bocca aperta – e lei ha detto sì. I due hanno quindi lasciato il programma insieme, stretti mano nella mano e con la promessa di un futuro da marito e moglie.

TARANTÈ M VUÒ SPUSA??

T VOGL SPUSÀ

IJ SENZ E TE NUN VIV #TemptationIsland2025

pic.twitter.com/t87skqszhr — conci_cappa (@KappaConci) July 29, 2025

Valentina e Antonio dopo Temptation Island: “Stanno ancora insieme”

Lo ha svelato Roberto D’Agostino su Dagospia, che ha scritto: “Trionfa l’amore per il Napoli, ma non la tribuna Posillipo, per Valentina e Antonio. Lui, ieri sera, le ha fatto la proposta più kitsch della televisione italiana e lei è ben felice di continuare a pagare mutuo e bollette anche per lui. Il gazebo non verrà dato alle fiamme al momento. Non resta che sperare che il Castello delle Cerimonie non venga chiuso prima di vederli all’altare.”

Insomma, nonostante le dinamiche altalenanti, il legame tra i due sembra aver superato la prova dei 21 giorni nel villaggio (e anche quella del “mese dopo”).