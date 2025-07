Alessio e Sonia M dopo Temptation Island: lo scoop b0mba

Ecco cosa sta succedendo tra Sonia M e Alessio post Temptation Island.

Questa edizione di Temptation Island ci ha regalato di tutto: fidanzati che sembravano vicini alla rottura e poi tornavano insieme grazie a una proposta di matrimonio, coppie sopravvissute al falò ma con segreti pesanti… ma la storia di Alessio Loparco e Sonia Mattalia è senz’altro quella che ha riservato le svolte più imprevedibili.

I due avvocati pugliesi sono finiti al centro dello show: quattro falò totali (due individuali, due in coppia), culminati nella settima puntata con un confronto finale. Alessio ha scelto di lasciare il reality da solo:

“Decido di tornare a casa da solo, senza di lei. Io devo capire cosa ho dentro e non posso uscire di qui con lei adesso. Se io oggi fossi uscito con lei non avrei risolto nulla. Avevo bisogno di fare il mio percorso a Temptation per comprendere, i ragazzi mi avrebbero aiutato. Lei mi ha privato di questa avventura e adesso io non posso capire tutto nel breve periodo”