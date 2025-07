Temptation Island, dove rivedremo i protagonisti dopo il programma (due potrebbero diventare tronisti)

Temptation Island, dove rivedremo in tv i protagonisti dopo la fine del programma? Due di loro potrebbero diventare tronisti di Uomini e Donne.

Dove rivedremo Sonia M. e Alessio, Sonia B. e Simone, Sarah e Valerio e il tentatore Flavio Ubirti, protagonisti di Temptation Island 2025? A lanciare le indiscrezioni è stato Lorenzo Pugnaloni: “Ventura e Grande Fratello avrebbero buttato gli occhi su Temptation Island. Ma al momento l’intenzione è quella di non voler rompere la solenne promessa del nip al 100%. Da qui a un mese, ovviamente, potrà cambiare tutto e mai dire mai.

Posso dirvi, invece, che nelle prime registrazioni di Uomini e Donne alcune coppie le rivedremo (Sonia M e Alessio, Sonia B e Simone, Sarah e Valerio…). Oltre Flavio, di cui vi ho detto già settimane fa che c’è interesse nel proporgli il trono, anche per Sarah potrebbe esserci l’opportunità. l’effetto “De Ioannon” l’anno scorso ha funzionato. tutto si deciderà in queste settimane…”.

Temptation Island: accolto l’interesse di Ventura e Grande Fratello?

Pare che produzioni come quella di Simona Ventura e del Grande Fratello abbiano messo gli occhi su Temptation Island per i prossimi mesi. Ma al momento, l’intenzione sarebbe quella di non rompere la “solenne promessa del nip al 100%”. Detto in altri termini, c’è cautela: tutto potrebbe cambiare da qui a un mese, quindi nessuna decisione definitiva—“mai dire mai”.

Uomini e Donne: ritorno di coppie già conosciute

Pugnaloni afferma che nei primi giorni di registrazione delle nuove puntate di Uomini e Donne, potremmo rivedere coppie già note al pubblico. Tra quelle citate:

Sonia M. e Alessio

Sonia B. e Simone

Sarah e Valerio

Queste coppie potrebbero essere di nuovo protagoniste, in ruoli ridisegnati rispetto al passato.

Flavio e Sarah nuovi tronisti?

Della stessa fonte emerge che Flavio – già noto al pubblico come tentatore – sarebbe un candidato per il trono di Uomini e Donne. E spunta anche il nome di Sarah. Un’idea che si lega al successo del trono di Martina De Ioannon, che ha visto un effetto positivo riscontrato nel portare protagonisti di un reality sul dating show di Maria De Filippi, che si è rivelato efficace.