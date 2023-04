Federico Nicotera e Carola Carpanelli sono tra le coppie più amate di Uomini e Donne. Tuttavia, la loro storia d’amore è stata abbondantemente criticata da due ex volti del dating show di Maria: Federico Dainese e Federica Conversano (entrambi ex tronisti).

Uomini e Donne, Federico e Carola sotto accusa: attacco degli ex tronisti

Federico Dainese, intervistato da Blasting News, ha svelato di non avere più contatti con i suoi compagni di avventura e di esserci rimasto male:

Lavinia? qualche messaggio ma poi non si è fatta più sentire… sparita! Ma magari non l’ha fatto apposta. Con Federico ci sentivamo tutti i giorni. Da quando è uscito da Uomini e donne ha smesso di farsi sentire ed è sparito completamente.

Poi la frecciatina di Dainese arriva tirando in ballo Carola, l’attuale fidanzata del suo ex compagno di avventura:

Vedo tante fanpage che dicono che io ‘odiavo Carola’, ma non è affatto così. Io ho sempre detto che piangeva tanto, ma non ho mai detto di odiarla. A Federico ho sempre detto fai la scelta che pensi sia più giusta per te.

Magari siccome a Carola piacciono molto i social, come si vede dal fatto che il giorno dopo l’uscita da Uomini e donne aveva già la spunta blu, forse ascoltando le fanpage avrà detto a Federico di non vedermi più.

Non saprei, ma ci sono rimasto veramente male. È sparito nel nulla e già ai tempi gli chiesi se avessi fatto qualcosa di negativo nei suoi confronti, ma lui mi disse di no. Forse fa più hype fare l’uscita con le coppie, ma almeno una chiamata, un messaggio…