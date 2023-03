Uomini e Donne: Federico ha scelto Carola, ecco la reazione di Alice

Dopo sei mesi di un trono praticamente infinito, Federico Nicotera ha fatto la sua sua scelta uscendo da Uomini e Donne con Carola Carpanelli: come ha reagito Alice Barisciani? Ecco cosa è successo dopo la puntata.

Federico con un lungo discorso ha deciso di scegliere Carola e prosegue fuori la loro frequentazione:

Mi dispiace perché tante volte non ho capito i tuoi silenzi, mi dispiace averti fatto stare male, mi dispiace non aver capito subito chi fosse Carola. Ho sempre detto che vedevo qualcosa nel profondo, però c’è anche altro che devo dirti: sei la mia scelta!

Quale è stata la reazione di Alice? Ecco le sue parole dopo la puntata di Uomini e Donne:

Ho sempre avuto il sospetto che lui aspettasse delle conferme da Carola per poi sceglierla.

Alla fine così è andata. Io, ad oggi, non dico che mi sento essere presa per il c*lo, perché non credo che lui non abbia avuto un trasporto anche verso di me. Ma poteva fare molto meno.

Ho imparato finalmente a dare alle persone quello che sento, sempre. Ho investito anni nel farlo, perché non è stato sempre così facile.

Sicuramente non sarà un Federico a cambiare questo mio atteggiamento, perché se non è lui, so per certo che arriverà qualcuno che mi merita. Qualcuno che sia disposto a scegliermi ad occhi chiusi.

E’ quello che voglio, perché mi sento che sono pronta ad averlo questo amore.