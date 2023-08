Uomini e Donne parte già con il piede sbagliato. Secondo Deianira, il neo tronista Brando sarebbe ancora fidanzato, nonostante abbia conquistato già la mitica poltrona rossa dopo la prima registrazione.

Uomini e Donne, Brando cacciato dal programma?

“Pare che Brando, dopo tutte le segnalazioni varie, non sia arrivato neanche alla riapertura delle scuole… Si vocifera sia stato silurato”, svela la gossippara su Instagram.

Cosa ne pensate?

Brando di Uomini e Donne è fidanzato? La prima segnalazione, come riportato dalle colleghe di IsaeChia.it, sarebbe giunta all’esperta di gossip, Deianira Marzano.

Ma le segnalazioni sono arrivate anche a Very Inutil People: secondo alcune fonti Brando sarebbe “fidanzatissimo”. Qualcuno ha persino taggato la presunta fidanzata, tale Alice, la quale sentendosi chiamata in causa ha deciso di intervenire in prima persona per smentire le voci sul suo conto:

Ci tengo a precisare e chiarire la situazione. Io e Brando abbiamo sempre avuto un bellissimo rapporto di amicizia, niente di più. Condividere un alloggio e convivere per motivi di lavoro non significa essere fidanzati.

Il post in questione però, oltre a non sembrare affatto convincente, sarebbe stato rimosso poco dopo dalla ragazza.