Crisi Ultimo-Jacqueline: lei rompe finalmente il silenzio

Jacqueline e Ultimo, parla lei: la 25enne spezza il silenzio e chiarisce la situazione

Da giorni i social sono pieni di dubbi e supposizioni: la storia d’amore tra Jacqueline Luna Di Giacomo e Ultimo sta attraversando un momento difficile? L’assenza di foto insieme e i recenti movimenti della coppia hanno alimentato ipotesi di crisi, spingendo i fan a interrogarsi sullo stato della relazione.

Tutto è partito dal viaggio di Ultimo a New York, la città dove è nato il loro piccolo Enea. Poco dopo anche Jacqueline è volata negli Stati Uniti, ma nessuno dei due ha condiviso scatti di coppia né dalla Grande Mela né durante il resto del soggiorno.

Per molti, questo silenzio social equivaleva a una conferma dei rumors.

A rendere il quadro ancora più sospetto è stato il rientro lampo di Jacqueline in Italia: dopo appena cinque giorni è tornata, mentre il cantante ha continuato la sua permanenza in America. Un dettaglio che ha fatto scattare nuove congetture su un presunto allontanamento.

Il gesto social che zittisce i pettegolezzi

Proprio quando il gossip sembrava essere ormai partito in quarta, è stata Jacqueline a “sgonfiare” la situazione con una semplice storia Instagram, passata quasi inosservata.

La giovane influencer ha pubblicato la foto di due paperelle, una decorata con la bandiera degli Stati Uniti e una con quella del Regno Unito, aggiungendo la frase:

“Family ritual: ogni posto che visitiamo senza bebè, gli portiamo una paperella.”

Il dettaglio che svela..

Un dettaglio che in realtà dice molto: il loro rito di famiglia esiste ancora e continua a essere rispettato. Le due paperelle rappresentano infatti gli ultimi viaggi di Ultimo, prima negli Usa e poi a Londra, fatti senza il bambino e – questa volta – anche senza Jacqueline.

Un modo discreto ma efficace per far capire che, nonostante i molti impegni e gli spostamenti separati, il legame tra i due non si è interrotto. Anzi, le loro piccole tradizioni sono rimaste intatte.

Per il momento, dunque, la storia delle paperelle sembra aver rimesso ordine tra le speculazioni e calmato i sospetti su una possibile crisi.