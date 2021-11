Per Nicola Pisu e Miriana Trevisan potrebbero essere le ultime ore insieme nella Casa del Grande Fratello Vip. Forse proprio questa consapevolezza avrebbe spinto il ragazzo ad un ulteriore confronto con la showgirl alla vigilia della nuova puntata. Questa volta però a mostrarsi irrequieta all’idea di un faccia a faccia è stata proprio la Trevisan.

Miriana dal canto suo ha ribadito la sua posizione e il desiderio di staccarsi da Nicola. Un gesto che tuttavia sarebbe di assoluto rispetto nei suoi confronti poiché questo gli avrebbe dato la possibilità di proseguire il suo percorso serenamente all’interno della Casa del GF Vip.

A tal fine Miriana ha voluto ricordare al giovane la scena di rabbia alla quale ha dovuto assistere ma anche le critiche ricevute per il solo fatto di essersi divertita sotto la pioggia con alcuni inquilini mentre lui era in camera da solo:

Ti volevo rendere partecipe in tutto e sono apparsa come un mostro. Non mi hai difesa ma non fa niente, non è il tuo carattere. Tu pensavi solo a te. Un conto è la sofferenza e un conto è la rabbia.