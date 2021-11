Alcune ore fa, Manuel Bortuzzo ha avuto un intenso dialogo con Lulù Selassiè. Il giovane nuotatore ha svelato di essere giù di morale e gli ultimi giorni nella Casa del Grande Fratello Vip non lo stanno aiutando per niente.

La lettera dell’ex di Manuel lo riduce in lacrime: Lulù “crocifissa” dal web

Dopo aver parlato con Lulù ed essersi scambiato con lei un lungo abbraccio, Manuel si è rintanato in camera sua (ma le aveva detto: “Vado in bagno”) rileggendo la lettera della sua ex fidanzata Federica e scoppiando a piangere per l’emozione.

Questo atteggiamento ha scatenato i social che stanno incominciando a reputare Manuel falso nei confronti di Lulù, specie dopo l’ultima chiacchierata di oggi pomeriggio con tanto di rivelazioni molto forti.

Di contro, sono anche in molti quelli che reputano Lulù infantile e appiccicosa e le danno la colpa della nuova “frattura”.

Manuel ha riletto la lettera di Federica ex sua, e ha detto sotto voce ma di che vogliamo parlare e scuote la testa, però non si è registrato, tutto questo dopo aver parlato l’ennesima volta con Lulù che non capisce niente #gfvip @GrandeFratello domani fate vedere questo pic.twitter.com/LbTnIq89bu — Anna (@Anna110980) November 11, 2021