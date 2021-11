Le preoccupazioni e le ansie di Lulù Selassiè continuano a “tormentarla” e non le offrono la possibilità di vivere bene il suo rapporto con Manuel. Il giovane nuotatore, di contro, sta vivendo un fortissimo momento di sconforto, ed ha cercato di spiegare cosa sta succedendo dentro di lui.

Ti ripeto, non è niente, semplicemente non vedo il bello di niente. Sono fatto così quando qualcosa non va bene o come vorrei… so che il problema sono io. Non si può fare molto. Non devi fare niente, divertiti e fai la tua strada. Io ritorno, cioè, mi riprendo da solo. Quando? Non c’è un tempo.

Ci ho messo due anni per capire che volevo ritornare a nuotare. Finché sto qui dentro sono sempre alti e bassi, molti più passi che alti. Questo sono, purtroppo… non vorrei essere così ma lo sono diventato.

Capisci che il problema non sei tu? Tu ti metti in discussione sempre, ma non sei tu. Non hai colpe, va benissimo quello che fai e che sei. Il problema è questo che tu non mi conosci ancora, ma fidati di me se te lo dico, per quello ti ho detto dobbiamo aspettare perché non puoi giustificare determinate cose senza conoscere.

Non riesco a vedere il bello di questa cosa adesso…

Piuttosto che rovinarla, lascio stare, se sono influenzato dai miei pensieri negati come posso vedere le cose belle della vita? Io passo da amare la vita a volermi ammazzare… Non sei tu il problema, sono io. Non lo voglio l’abbraccio, non mi serve in questo momento, mi dà fastidio. La gente non lo capirà mai… A me non me ne frega un cazz*, Io so quello che sento e tu lo sai pure!

Non mi piace perdermi nei discorsi, dico poche cose perché ho le idee molto chiare. Ti ho detto una cosa molto importante in questo momento però tu l’abbia recepita.