Francesco Totti ha deciso di compiere un gesto distensivo nei confronti dell’ex moglie Ilary Blasi, restituendole le famose borsette. Ma tutto ciò a quanto pare non sarebbe bastato in quanto la conduttrice vorrebbe comunque procedere per la separazione giudiziale, in tribunale. Sono queste le ultime indiscrezioni rese note dal quotidiano Il Corriere della Sera.

Totti restituisce le borse a Ilary Blasi: ed i Rolex?

Le preziose borsette griffate appartenenti a Ilary Blasi sarebbero ricomparse improvvisamente. E’ questa l’ultima notizia nell’affaire Totti-Ilary, come confermato dal Corriere secondo il quale, proprio in una delle sue ultime Stories, nel salone dell’amica hair-stylist Alessia Solidani, la conduttrice era accompagnata da una delle sue adorate Chanel appena riscattata.

Totti probabilmente sperava con tale gesto di recuperare i suoi altrettanto preziosi Rolex ma ciò non sarebbe accaduto. Ecco cosa fa sapere in merito il quotidiano:

I Rolex risultano ancora irreperibili. Al sicuro in un’altra cassetta di sicurezza, questo sì, ma ancora lontani dagli occhi e dal cuore (i suoi). Ilary non ha ricambiato la cortesia. Anzi. I rispettivi avvocati (Antonio Conte e Annamaria Bernardini de Pace per lui, Alessandro Simeone per lei), hanno provato per l’ultimissima volta a scongiurare la separazione giudiziale, ma non c’è stato verso. L’ex Letterina sarebbe irremovibile: la conciliazione non le interessa, vuole andare in tribunale. E in caso se ne parla quindi nel 2023.

A breve intanto si svolgerà una nuova udienza davanti al giudice civile per parlare sempre della querelle relativa alle borsette ed ai Rolex ed in quella occasione Francesco Totti spera di poter rivedere i suoi adorati orologi, in cambio magari del rilascio anche delle scarpe di Ilary (e di altri accessori attualmente in ‘ostaggio’).