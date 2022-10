Ilary Blasi ha contattato l’investigatore privato Ezio Denti? In realtà no, nonostante l’intervista rilasciata dall’uomo tra le pagine del settimanale Nuovo e nella quale avrebbe svelato anche dettagli tra cui il momento dell’incontro e la cifra clamorosa che la conduttrice avrebbe pagato per il suo lavoro.

Ilary Blasi smentisce l’investigatore privato

A smentire categoricamente le parole dell’investigatore privato Ezio Denti è stata Ilary Blasi tramite l’avvocato difensore Alessandro Simeone. Il legale ha scritto a Dagospia che, come molti altri media, avevano riportato la notizia dell’intervista di Denti a Nuovo: “La notizia è semplicemente falsa”, ha chiarito l’avvocato della conduttrice.

Secondo Ezio Denti, sarebbe lui l’investigatore privato ingaggiato dalla Blasi per stanare il presunto tradimento dell’ex marito Francesco Totti. Il legale della conduttrice però smentisce tutto e lo fa elencando tutti i punti:

Ilary Blasi, infatti: – non ha mai avuto rapporti con il Signor Denti; – non ha mai incontrato il Signor Denti per conferirgli un incarico; – non ha mai incaricato il Signor Denti, tantomeno per effettuare quanto lo stesso indica nell’intervista; – non ha mai pagato 75mila euro per effettuare investigazioni sul marito.

Non solo: Ezio Denti sarebbe già stato diffidato “dall’accostare la propria attività professionale al nome della Signora Blasi”. Ma perché, allora, Denti avrebbe raccontato tutt’altro? Per l’avvocato Simeone:

Si tratta, in sostanza, dell’ennesima fake news, probabilmente diffusa con il fine di profittare indebitamente del risalto mediatico della vicenda.