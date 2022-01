“Torna con Alex, amore libero? Basta!”: Barù contro Delia Duran

Ad essere stufo delle dinamiche che da settimane si rincorrono dentro la Casa del Grande Fratello Vip, oltre a Jessica è stato anche Barù, che dopo la puntata di ieri del reality si è scagliato contro Delia Duran, sbottando in camera. Il nipote di Costantino della Gherardesca già in passato aveva fatto sapere il suo punto di vista sul teatrino con protagonista Alex Belli, la moglie e la sua amicizia artistica con Soleil Sorge, ma questa volta ha letteralmente perso le staffe.

Barù sbotta contro Delia Duran

Per Barù, quello visto finora è semplicemente una sceneggiata bella e buona. Ciò che proprio non va a genio all’esperto di food è proprio la loro teoria di coppia, la rivelazione da parte di Delia sul suo amore per le donne: “Basta parlare di questo amore libero!”, ha tuonato il gieffino.

Barù ha contestato le dichiarazioni di Delia e Alex, asserendo durante un confronto in camera post puntata:

Quindi ora siete paladini del mondo gay? Ma non è vero! Dai, è tutta una parac*lata! Vai a dire a tutti di essere ‘pro’ ma a me puzza… amore libero? Ancora? Basta! L’amore c’ha un prezzo non è libero!

Delia ha provato a spiegare ancora una volta la sua versione di amore libero parlando anche a nome di Alex Belli:

Posso dirti? L’amore libero per noi è amare lo stesso genere, diversità di genere soprattutto la complicità, la condivisione in una coppia.

Ma a quel punto Barù l’ha bloccata tuonando nuovamente:

Allora torna con Alex, vai da lui, non stare qui a romperci i fondelli a noi!

QUI il video del duro confronto