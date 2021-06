Tommaso Zorzi ricorda Michele Merlo in apertura dell’Isola dei Famosi

In apertura della finale dell’Isola dei Famosi, mentre Ilary Blasi ringraziava i suoi tre opinionisti, Tommaso Zorzi ha voluto mandare il suo saluto a Michele Merlo, il giovane cantante 28enne che è prematuramente scomparso oggi, stroncato da una leucemia fulminante.

Tommaso Zorzi ricorda Michele Merlo

Un commosso Tommaso Zorzi ha voluto ritagliarsi una manciata di istanti, subito dopo l’inizio dell’ultima puntata dell’Isola per dire in diretta tv, rivolgendosi alla conduttrice Ilary Blasi che lo aveva appena ringraziato per la sua presenza:

Ti voglio rubare 10 secondi per salutare Michele che ci ha lasciato oggi, penso che si meriti un applauso…

La padrona di casa ha ringraziato Tommaso per il suo doveroso e sentito pensiero ed ha inviato il suo cordoglio alla famiglia dell’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi.

Nelle passate ore attraverso Instagram Tommaso Zorzi aveva già espresso il suo dispiacere e la sua rabbia per la morte di Michele Merlo asserendo:

E’ brutto. E’ proprio una cosa di cui non riesco a farmene una ragione.

Zorzi si era detto molto arrabbiato per la drammatica notizia, ammettendo di aver sperato fino alla fine nel risvolto della situazione già molto compromessa sin dalle prime battute, proseguendo: