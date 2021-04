Tommaso Zorzi verso un suo programma nella prima serata di Italia 1? Per fare gavetta l’opinionista de L’Isola dei Famosi ha iniziato con Il Punto Zeta, trasmesso in streaming su Mediaset Play.

Tommaso Zorzi condurrà un programma nel prime time di Italia 1?

Stamane, invece, nel corso di Ogni Mattina, Santo Pirrotta oltre a svelare un gossip croccante sui presunti malumori dell’Isola per via dei cachet, ha anche parlato di questa novità lavorativa.

Il programma di Zorzi dovrebbe andare in onda nella prima serata di Italia 1 proprio in questi mesi, in barba alla sovraesposizione di cui tanto si parla proprio in queste ore.

Alfonso Signorini, per esempio, intervistato per Il Fatto Quotidiano, ha svelato di non apprezzare questo nuovo risvolto di Tommaso:

Fossi stato in lui mi sarei preso un periodo di pausa dopo sei mesi intensi di reality. Così non ha fatto, la sua striscia ‘Il Punto Z’ è divertente ma non aggiunge nulla di nuovo. Secondo me Tommaso, che il talento ce l’ha, ha bisogno di una sua occasione che però va costruita, non si può improvvisare.

Proprio il direttore di Chi, aveva già consigliato a Tommaso Zorzi di modificare qualcosa, in collegamento con il suo programma web:

Dovresti fare secondo me un po’ più di show, non solo talk, perché poi quello ti viene anche bene. Ma quando avrai un programma tuo…

Personalmente suggerirei a Tommaso Zorzi di cominciare a scrivere qualcosa interamente di suo pugno e scandagliare nuove frontiere autoriali.