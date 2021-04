C’è un po’ di “maretta” tra gli opinionisti de L’Isola dei Famosi? Santo Pirrotta nel corso di Ogni Mattina, così come riferiscono gli amici di Novella 2000, ha lanciato uno scoop bomba con protagonista il cachet.

Adriana Volpe, quindi, ha ipotizzato che il contratto di Zorzi potesse prevedere più cose rispetto agli interventi delle altre due.

Pronta la replica di Santo Pirrotta:

Dici? Ricordiamo che all’inizio dovevano essere loro due, poi in corsa si è aggiunto Tommaso, che è entrato così in punta di piedi. Lui inizialmente aveva rifiutato e tutto è cambiato quando Elettra ha avuto il Covid.

Secondo Cosmopolitan, Ilary Blasi sarebbe la più pagata dell’Isola dei Famosi con un cachet stellare da fare invidia praticamente a chiunque:

Per condurre il reality attualmente in onda il cachet di Ilary Blasi è di circa 50mila euro a serata, e calcolando che L’Isola dovrebbe durare un totale di 18 puntate ecco che il suo incasso complessivo raggiungerebbe i 900 mila euro. What? Se siete caduti dalla sedia sappiate che non siete soli.

Per quanto riguarda opinionisti e inviato, i più pagati sarebbero Massimiliano Rosolino e Tommaso Zorzi con 30mila euro a puntata. Un gradino sotto Elettra Lamborghini con 25mila euro e Iva Zanicchi con 20mila, nonostante l’esperienza conclamata.