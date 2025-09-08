Tommaso Zorzi fidanzato ufficiale con Alex Di Giorgio? Parla lui

Alex Di Giorgio rompe il silenzio dopo il bacio paparazzato con Tommaso Zorzi

Alex Di Giorgio, ex volto di Ballando con le Stelle e campione di nuoto, ha rotto il silenzio in merito alla sua storia d’amore con Tommaso Zorzi, ex vincitore del Grande Fratello Vip. I due sono stati pizzicati dal settimanale Chi mentre si scambiavano effusioni appassionate nelle acque di Pantelleria.

Il debutto dell’amore e l’intervista

Dopo gli scatti, Tommaso non ha nascosto la relazione condividendo sui social una foto insieme ad Alex. Intanto, l’ex nuotatore ha concesso un’intervista in esclusiva a SuperguidaTv, in cui non ha parlato solo del suo esordio come attore nel cortometraggio La luce nella crepa, ma anche del crescente sentimento che prova verso Zorzi.

Le parole di Alex da atleta a attore

A proposito della sua nuova esperienza nel cinema, Alex ha spiegato di aver vissuto un’emozione profonda:

“È stato emozionante dal punto di vista lavorativo perché per la prima volta faccio quello che voglio fare da quando sono giovane cioè l’attore. Poi il destino ha voluto che intraprendessi la carriera di atleta… Successivamente mi sono laureato al Dams… Quando mi è stato proposto di prendere parte al corto sono stato felice perché la tematica mi ha toccato da vicino quando ero piccolo.”

Il consiglio a Filippo Magnini

Riguardo al suo trascorso a Ballando con le Stelle, Alex ha custodito un ricordo speciale e ha voluto incoraggiare un amico coinvolto nel programma:

“L’altro giorno che ci siamo sentiti gli ho dato qualche consiglio. L’ho sentito già carico e essendo un super combattente darà del filo da torcere.”

Il rapporto con Zorzi, “un equilibrio”

Infine, parlando del rapporto con Tommaso Zorzi, Alex si è mostrato sereno e sembra aver trovato una dimensione profonda di sé:

“Sono felice, sto bene e ho trovato un equilibrio. Sono convinto che bisogna trovare un equilibrio con se stessi prima di stare bene con altre persone. Non è facile soprattutto per la vita frenetica che abbiamo al giorno d’oggi. L’importante è riuscire a trovare un balance interiore.”

Riguardo al peso del gossip, ha aggiunto:

“Quando si è un personaggio esposto il gossip è all’ordine del giorno. Le cose accadono e non si possono controllare.”