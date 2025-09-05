Tommaso Zorzi opinionista del Grande Fratello? La verità ufficiale

Tommaso Zorzi sarà opinionista del Grande Fratello?

Negli ultimi giorni il nome di Tommaso Zorzi era tornato a circolare con insistenza in vista della nuova edizione del Grande Fratello. Secondo alcune indiscrezioni, l’influencer e conduttore sembrava vicino a ricoprire il ruolo di opinionista nel reality show di Canale 5. Tuttavia, è arrivata una smentita piuttosto chiara che mette fine ai rumor.

A rivelarlo è Giuseppe Candela nella sua rubrica “A lume di Candela” su Dagospia, dove si legge:

“Era in dirittura d’arrivo, ben visto da Simona Ventura e spinto per logiche di agenzia (la stessa, la Itc 2000 di Beppe Caschetto) nel ruolo di opinionista al Grande Fratello. Stiamo parlando di Tommaso Zorzi, volto anche del gruppo di Discovery. Il suo nome è stato bocciato, non sarà lui ad affiancare in studio la conduttrice. Si lavora su nomi più sorprendenti. Cosa bolle nel pentolone?”

La voce di un coinvolgimento di Zorzi aveva subito acceso l’interesse del pubblico, soprattutto dopo il successo ottenuto come vincitore di una precedente edizione del GF Vip e la sua crescente presenza televisiva. Tuttavia, al momento, la produzione sembra orientata verso altri profili, forse meno prevedibili ma capaci di sorprendere il pubblico.

Resta da capire chi saranno effettivamente gli opinionisti scelti per la nuova edizione. Intanto, il “no” a Zorzi sta già facendo discutere i fan del programma e alimenta la curiosità su chi prenderà posto nello studio accanto alla conduttrice.