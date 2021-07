Esattamente come avevano ribadito entrambi, tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini non dovrebbe esistere alcuna tensione. Ieri sera i due ex gieffini si sono ritrovati a cena insieme ad Andrea Zelletta, così come documentano i social.

Presente anche Tommaso Stanzani, fidanzato dell’influencer milanese beccato dai fan tra una coccola e l’altra alla sua dolce metà.

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini a cena con Andrea Zelletta

E se Tommaso Zorzi ha appassionato i fan con un discorso perfetto contro Matteo Salvini, Francesco Oppini, proprio di recente, è stato travolto dalle critiche per uno scivolone che ha coinvolto un suo amico alle prese con la “F Word”.

Oppini dopo le scuse del suo amico è intervenuto in prima persona sulla faccenda e, sempre il quel caso, ha colto l’occasione per smentire in modo definitivo i pettegolezzi che lo volevano distante dall’amico:

La domanda corretta è: lo sa lei che ho litigato con Tommaso o lo ha letto su qualche blog che pur di avere like si venderebbe un parente? Mi dispiace deludere lei e molti detrattori ma io e Tommy non abbiamo proprio litigato, anzi. Saluti.

Tommaso Stanzani al fianco del fidanzato

Personalmente, di tutta la serata, l’intesa tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani è stata la cosa più bella che ho visto su Twitter per merito di alcune clip presenti.

I due Tommy in love si sono abbracciati e coccolati confermando una intesa bella, effettiva e reale (io aggiungo: anche destinata a durare alla faccia delle malelingue).

Sono molto belli insieme, non c’è altro da dire.