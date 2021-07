Dopo la “F word” pronunciata da un amico di Francesco Oppini durante una diretta su Instagram, sul web è scoppiato il caos. Successivamente sono arrivate le scuse del diretto interessato ma sono servite a poco.

Francesco Oppini dopo la “F word” del suo amico ha continuato a ricevere critiche sul web e, proprio per questo motivo, nelle ultime ore ha voluto rispondere a qualcuno di loro, cercando di chiarire il suo punto di vista:

Non sono genitore ma amico e se una persona anche vicina a me dice una cazzata o una cosa grave (come effettivamente è accaduto) è giusto che si assuma lui le responsabilità e non io o chỉ per esso.

Detto ciò, non venga a fare a me la morale su omofobia o cose analoghe per avere qualche like in più perché ha proprio sbagliato persona prima e concetto poi.

lo sono contro ogni forma di discriminazione e quando ho sbagliato, io, ho sempre chiesto immediatamente scusa mettendoci la faccia. lo però, non altri, quindi non mi reputi responsabile di una cosa non arrivata o derivata da me. Spero di non dovermi ripetere. Saluti!