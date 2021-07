“Salvini mi fa pena!”, Tommaso Zorzi: il discorso contro la Lega è perfetto

Tommaso Zorzi ha grande appeal tra il pubblico di giovanissimi e parlare di politica, prendendo pubblicamente posizione, gli rende sicuramente onore e merita la nostra attenzione.

L’influencer, tramite le sue storie di Instagram, espone un discorso (che non fa una piega) contro la Lega di Matteo Salvini, il principale partito che sta ostacolando la discussione del ddl Zan al Senato.

Salvini porta avanti la bandiera della famiglia tradizionale, divorziato e attualmente porta avanti una relazione con una ragazza che potrebbe essere sua figlia. Sui vaccini, tu non vuoi dire se sei vaccinato o meno perché altrimenti rischieresti di perdere i voti dei novax, eh Salvini? Io sarei anche di destra ma in Italia non è votabile la destra, è intellettualmente impossibile.

Tommaso Zorzi conclude:

È davvero così appagante arrivare al potere in questo modo? Non vorrei peccare di superbia, ma forse lo farò. Per un ragazzo come me che ha viaggiato il mondo, che ha frequentato le scuole inglesi, che da quando ero molto piccolo sono sempre stato abituato ad avere una mentalità a 360 gradi, quando guardo Matteo Salvini, credetemi, mi fa pena.