Prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi aveva varcato la soglia della porta rossa con un dolore dentro al cuore: il litigio con la sua migliore amica Aurora Ramazzotti.

Nel corso della permanenza in casa, l’influencer ha parlato in molte occasioni della sua migliore amica, sperando di ricevere il suo perdono. Una volta fuori dal GF Vip, Aurora e Tommaso hanno fatto la pace.

I due ragazzi, pizzicati dagli occhi indiscreti del web, sono pure andati a pranzo fuori e Zorzi ha presentato alla sua amica il neo fidanzato Tommaso Stanzani in odore di maturità.

Il giovane ex ballerino di Amici 20 si trova a Milano già da ieri e proprio l’opinionista dell’Isola dei Famosi, avendo accanto gli affetti più sinceri, ha scritto su Instagram: “Sono così felice che non avete la minima idea”.

E se Tommaso Zorzi ha pubblicato uno scatto con Aurora Ramazzotti scrivendo: “Mi rendi felice”, anche la sua amica ha condiviso una foto insieme: “Siamo tornati”, ha aggiunto.

Dal 3 luglio non ci sentiamo ma mi ha scritto Michelle (Hunziker, ndr) chiedendomi di fare pace con lei. Con Michelle ho un ottimo rapporto, ci vediamo io e lei anche quando non c’è Aury. Mi conosce da quando avevo 16 anni. (scrive blogtivvu.com) Volevamo fare accoppiare i nostri cani quindi facevamo le cene per farli conoscere. Lei ha un barboncino ma in America abbia visto questo incrocio tra barboncino e bassotto. Leone era pronto ma Gilda… poi niente.

Anche Tomaso (Trussardi, ndr) è simpatico. Con Michelle ho un ottimo rapporto E’ una molto avanti, è simpatica, non gliene frega un cazz*, ha una risata contagiosa. La prima settimana che esco vado da loro, li voglio vedere tutti.