Tommaso rifila un “palo” a Maica e smaschera il “gioco” del Grande Fratello – VIDEO

Al Gran Hermano, l’edizione spagnola del celebre reality, Tommaso Franchi sembra aver già messo da parte il legame con Mariavittoria Minghetti. Confidandosi con i coinquilini, ha rivelato di non sentire la sua mancanza, nonostante il recente avvicinamento tra i due. Pur apprezzando l’aspetto estetico della ragazza, Tommaso ha chiarito di non vederla come una potenziale compagna al di fuori del programma: “Mi può anche piacere, ma non nel senso che ci vorrei stare insieme. Non è possibile tra noi”.

Le parole di Tommaso su Maica Benedicto

La permanenza in Spagna ha anche portato a un incontro con Maica Benedicto, con la quale Tommaso aveva mostrato complicità durante il Grande Fratello in Italia. Tuttavia, mentre Maica sembra ancora attratta, lui ha fatto chiarezza sui suoi sentimenti, dichiarando di non provare interesse romantico.

Parlando con un coinquilino, ha spiegato che, nonostante la simpatia reciproca, non vuole illuderla: “Fuori dal Gran Hermano potrebbe essere, però in questo momento no”.

L’obiettivo di Tommaso è dunque evitare malintesi: “Ho visto che lei è attratta e per questo è giusto dirglielo, per non creare un danno”. Nonostante Maica abbia descritto lo sguardo di Tommaso come “pulito”, lui ha ironizzato sul fatto di non essere un “cucaracho” (scarafaggio), un termine spagnolo usato per esprimere concetti simili a “furbo” o “malizioso”.

Il confronto in Casa

Tommaso, dopo la sua rivelazione, ha voluto chiarire anche con la diretta interessata:

Mi hanno preso e fatto venire in Spagna. Io stavo bene in Italia. Tutto questo è perché vogliono che stiamo insieme. Se io stavo al gioco del Grande Fratello, stavo qui tutto il tempo. Io ho cercato di essere una persona corretta, ma se a te non pare non importa…

La scheda di Tommaso

Tommaso Franchi ha 24 anni, vive a Siena ed è un idraulico.

Siena è la città natale di suo papà mentre la mamma, è inglese e sua nonna vive in India per scelta. Nonostante sia nato quando i genitori erano già erano separati, i legami familiari sono ben saldi e i rapporti ottimi. Tommaso ama portare avanti le tradizioni di famiglia, infatti fa parte del Consiglio della contrada della Tartuca. Nella vita ha fatto anche il cuoco e lavorato in stabilimenti balneari.

È single e ama divertirsi, senza legarsi troppo sentimentalmente.