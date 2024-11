Tommaso Franchi scuote i social: le parole su Mariavittoria che nessuno si aspettava – VIDEO

Tommaso Franchi cambia di nuovo idea. Se durante il confessionale al Gran Hermano aveva confidato che con Maica Benedicto ci fosse solo amicizia, inseguendo la complicità con Mariavittoria Minghetti, pare che le cose siano cambiate un’altra volta.

Tommaso Franchi cambia idea: le parole su Mariavittoria che nessuno si aspettava

Durante la mattinata è arrivata una rivelazione particolarmente contraddittoria proprio da parte di Tommaso che ha confidato di non sentire la mancanza di Mariavittoria.

“Mi può anche piacere, ma non nel senso che ci vorrei stare insieme. Non è possibile tra noi. Ne abbiamo anche parlato un po’. Non è un ‘mi piace voglio stare con te’. Direi che è più un ‘mi piace esteticamente’. Se mi manca lei? No, no, non mi manca. Ascolta. Mi mancano tutti i compagni del Grande Fratello. Tu sei un po’ gelosa ammettilo. […] Lei non mi manca”, ha svelato Tommaso così come riportano i colleghi di Biccy.it.

Nel frattempo, nella Casa del Grande Fratello Italiano, la situazione appare differente e Mariavittoria ha affermato di sentire la mancanza di Tommaso: “A me manca, perché ci vorrei parlare. Poi abbiamo delle cose in sospeso e anche per questo ci vorrei parlare. Si sente l’assenza di lui, io la sento. Poi anche di Iago. Su Iago ho paura che non torni, mentre dell’altro sappiamo che tornerà”.

ah bene Tommaso già dice che non gli manca mariavittoria e che non vuole nulla con lei dopo che il giorno prima la baciava davanti a tutti E COME LO SAPEVO sempre odiato questo ratto brutto come la morte stupido come la merda pic.twitter.com/julNzm1KUh — dottoressa (@dottoressa07) November 6, 2024

La scheda di Mariavittoria

Mariavittoria Minghetti, 31 anni, è cresciuta a Roma. Laureata in Medicina alla Sapienza, ha iniziato la specializzazione in anatomia patologa ma, resasi conto che non fosse la sua strada e nonostante il parere contrario dei genitori, ha poi fatto un master all’Università di Tor Vergata per specializzarsi in medicina estetica. Mariavittoria ama il suo lavoro, al momento collabora già con diversi studi sparsi per l’Italia. In amore si definisce sfortunata, le relazioni più importanti che ha avuto sono tutte finite male.

Le piacerebbe varcare la Porta Rossa per divertirsi un po’ e per prendersi una rivincita dimostrando alla famiglia di sapersela cavare da sola.

La scheda di Tommaso

Tommaso Franchi ha 24 anni, vive a Siena ed è un idraulico.

Siena è la città natale di suo papà mentre la mamma, è inglese e sua nonna vive in India per scelta. Nonostante sia nato quando i genitori erano già erano separati, i legami familiari sono ben saldi e i rapporti ottimi. Tommaso ama portare avanti le tradizioni di famiglia, infatti fa parte del Consiglio della contrada della Tartuca. Nella vita ha fatto anche il cuoco e lavorato in stabilimenti balneari.

È single e ama divertirsi, senza legarsi troppo sentimentalmente.