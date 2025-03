Terzo finalista Grande Fratello: Chiara, Mariavittoria, Shaila, Stefania o Zeudi? Il SONDAGGIO: vota!

La trentasettesima puntata del Grande Fratello, andata in onda giovedì 6 marzo 2025 su Canale 5, ha regalato momenti di alta tensione e colpi di scena inaspettati. Come di consueto, al termine della serata, si sono svolte le nomination, ma questa volta con una sorpresa che potrebbe cambiare le dinamiche del gioco. Ecco il nostro sondaggio.

Le nomination del 6 marzo: chi è al televoto?

Durante la puntata, i concorrenti sono stati chiamati a esprimere le loro nomination attraverso il meccanismo dei piramidali. Chi pescava il piramidale nero doveva effettuare una nomination palese, mentre chi pescava il piramidale rosso poteva nominare in confessionale.

Al termine delle votazioni, i concorrenti in nomination sono risultati essere:

Chiara Cainelli

Stefania Orlando

Shaila Gatta

Zeudi Di Palma

Mariavittoria Minghetti

Il segreto dietro il televoto: un nuovo finalista in arrivo

La vera sorpresa della serata è stata rivelata solo al pubblico da casa: il televoto aperto non servirà a eliminare un concorrente, ma a decretare il terzo finalista di questa edizione del Grande Fratello. I concorrenti, ignari di tutto, credono che il televoto porterà a una nuova eliminazione nella puntata di lunedì 10 marzo.

I finalisti già annunciati: Lorenzo e Jessica

Fino a questo momento, due concorrenti hanno già conquistato un posto in finale:

Lorenzo Spolverato : grazie al suo percorso lineare e alla capacità di instaurare rapporti sinceri all’interno della casa, ha ottenuto il favore del pubblico, che lo ha premiato con la prima finale.

Jessica Morlacchi : la sua sensibilità e il talento musicale hanno conquistato sia i coinquilini che gli spettatori, garantendole il secondo posto in finale.

Chi tra i nominati si unirà a loro nella corsa verso la vittoria finale?

Le dinamiche nella casa: strategie e alleanze

Le nomination hanno messo in luce le strategie e le alleanze che si sono create all’interno della casa. La scelta di Chiara di nominare Stefania evidenzia tensioni latenti, mentre la mossa di Stefania di votare per Shaila come “strategia al contrario” mostra come i concorrenti stiano cercando di influenzare le dinamiche del gioco a loro favore. Zeudi, invece, ha preferito puntare su Tommaso, considerandolo un avversario forte da eliminare.

Il ruolo del pubblico: una scelta cruciale

Mai come in questa occasione, il pubblico ha un ruolo fondamentale nel determinare le sorti del gioco. La scelta di chi mandare in finale tra i nominati potrebbe influenzare significativamente le dinamiche future e le possibilità di vittoria degli altri concorrenti. È quindi essenziale che gli spettatori votino con consapevolezza, considerando sia il percorso dei singoli partecipanti che le possibili evoluzioni del gioco.

Intanto a seguire, potrete esprimere la vostra preferenza nel nostro sondaggio:

