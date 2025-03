Eliminato Grande Fratello, percentuali e nominati (per il posto di terzo finalista) del 6 marzo

Ieri sera è andata in scena la 37a puntata del Grande Fratello, durante la quale è stato eliminato un nuovo concorrente. Scopriamo chi, tra coloro finiti al televoto, ha dovuto abbandonare il reality di Canale 5 e come si sono svolte le nomination, questa volta non per il nuovo eliminato ma per il terzo finalista.

Eliminato Grande Fratello del 6 marzo 2025

Nella precedente puntata del Grande Fratello, a finire al televoto erano stati Chiara, Federico, Mariavittoria e Stefania. Chi è stato eliminato?

Il televoto è stato chiuso all’inizio della puntata di ieri, ma solo in seguito abbiamo scoperto i nomi di coloro che si sono salvati.

Le prime concorrenti a tornare al loro posto sono state Stefania e Chiara. Tra Federico e Mariavittoria, ad essere eliminato è stato proprio il primo.

Ecco le percentuali dell’ultimo televoto: Chiara con il 39,53%, Stefania con il 22,04%, Mariavittoria con il 22,03% e Federico con il 16,4%.

Le nomination

Ed ecco come si sono svolte le nomination del Grande Fratello, nel corso della puntata di ieri 6 marzo. I nominati del nuovo televoto si sfidano per il posto di terzo finalista, sebbene i gieffini siano ignari di questo piccolo particolare.

In un primo momento, i concorrenti non finalisti sono stati chiamati a scegliere un piramidale con base nera, che avrebbe decretato l’eliminazione di un partecipante. Zeudi ha trovato il nero e ha scelto di votare Mariavittoria. Anche Helena ha trovato il piramidale nero e ha espresso il suo voto per Chiara. Di conseguenza, le due concorrenti sono ufficialmente finite al televoto.

Successivamente, si sono svolte le consuete nomination utilizzando i piramidali: il rosso per le votazioni in confessionale e il nero per quelle palesi. Ecco come si sono svolte:

Tommaso ha nominato Zeudi

Shaila ha nominato Stefania

Jessica ha nominato Zeudi

Javier ha nominato Shaila

Chiara ha nominato Stefania

Stefania ha nominato Shaila

Mariavittoria ha nominato Zeudi

Lorenzo ha nominato Stefania

Helena ha nominato Shaila

Giglio ha nominato Stefania

Zeudi ha nominato Tommaso

A finire al televoto, dunque, sono stati: Chiara, Mariavittoria, Shaila Stefania e Zeudi. Il prossimo lunedì scopriremo chi, tra loro, sarà il terzo finalista.