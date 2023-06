Televoto Isola dei Famosi verso la finale: come votare i naufraghi e chi rischia di essere eliminato

Eliminato e televoto Isola dei Famosi 2023, come si votano i naufraghi del reality show condotto da Ilary Blasi? In attesa della finale del prossimo 19 giugno, i concorrenti sono ad un passo dalle battute finali.

Televoto Isola dei Famosi verso la finale: come votare ed eliminato

Il prossimo lunedì 19 giugno i telespettatori potranno votare il vincitore di questa edizione dell’Isola dei Famosi, ecco in che modo:

App Mediaset Infinity

Sito web del reality show

Smart Tv

SMS

Voto tramite app Mediaset Infinity

L’app Mediaset Infinity è disponibile per il download gratuito tramite Google Play Store (per Android) e App Store (per iPhone e iPad). Possono votare tutti gli utenti che hanno a disposizione un account su Mediaset Infinity.

Ogni utente può gestirsi in questo modo: un voto per ogni televoto di durata inferiore alle 24 ore, 3 voti per ogni televoto di durata superiore alle 24 ore, 50 voti settimanali.

I naufraghi de L’Isola dei Famosi possono essere votati anche tramite il sito ufficiale cliccando nella rispettiva sezione dedicata al televoto.

Spazio anche per i voti con le Smart TV e gli SMS con il nome del naufrago che vuoi salvare oppure eliminare al numero 477.000.2 al costo di 0,16 euro.

Chi verrà eliminato? Saranno sei i concorrenti che andranno dritti in finale e attualmente in Honduras ci sono nove naufraghi.

Secondo i sondaggi online, a rischiare maggiormente sarebbero: Luca Vetrone, Alessandra Drusian e Gian Maria Sainato, cosa ne pensate?