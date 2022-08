Taylor Mega e Tony Effe sono tornati insieme? L’influencer bionda ha postato un video su TikTok facendo letteralmente impazzire gli utenti social nella speranza dell’ennesimo ritorno di fiamma.

Nel video pubblicato dalla Mega, si vede l’ex protagonista dell’Isola dei Famosi proprio insieme a Tony Effe, il trapper della Dark Polo Gang e la frase “ci risiamo”. Sono bastati circa 15 secondi per fare letteralmente impazzire i fan di entrambi.

“Ho pregato affinché questo accadesse”, scrive qualcuno tra i commenti del video in questione e ancora: “Sarà tipo la 24esima volta ma VA BENE LO STESSO!”, “Abbella sei più sottona di me!”.

Circa un anno fa, Taylor Mega e Tony Effe avevano comunicato la fine della loro storia (per la seconda volta).

Tra i flirt della bionda influencer, anche quello con Flavio Briatore, Sfera Ebbasta, Hormoz Vasfi e Erica Piamonte.

Abbiamo litigato quando un giorno sono partita all’improvviso per Dubai e Maldive. – scrive Diva e Donna – In realtà ero troppo folle ed eccessiva per lui. Non è stata una botta e via, ma una storia vera. Mi scriveva da un anno… poi ho ceduto al corteggiamento. Ora non ci sentiamo più. Gli ho mandato un messaggio dopo la tragedia in discoteca. Gli ho scritto: “Immagino quanto tu stia soffrendo”. Mi dispiace molto che gliene facciano una colpa, non è giusto.