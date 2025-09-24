Taylor Mega: “Non posso avere figli”: cos’ha deciso di fare (VIDEO)

Taylor Mega parla apertamente della sua fertilità: “Ho deciso di congelare i miei ovuli”, il video

Attraverso un video pubblicato su TikTok, Taylor Mega ha condiviso un aggiornamento importante sul tema della fertilità, che in passato aveva già affrontato. L’influencer ha raccontato di trovarsi in una situazione delicata e di aver preso una decisione significativa: procedere con il congelamento degli ovuli, per tutelare la possibilità futura di diventare madre.

La scoperta di non poter avere figli naturalmente

Taylor aveva già parlato in passato dei problemi legati alla fertilità, spiegando di non poter avere figli in modo naturale. Ora ha voluto raccontare nuovi dettagli sulla sua esperienza, rendendola pubblica nella speranza di poter aiutare chi si trova in circostanze simili.

“Ho scoperto di non poter avere figli in maniera naturale. Ne parlo solo ora perché ho preso una decisione che penso possa aiutare altre ragazze nella mia situazione”, ha spiegato in un video diffuso su TikTok.

La diagnosi era arrivata circa due anni fa, quando una ginecologa le aveva detto che l’endometrio era troppo sottile per permettere una gravidanza naturale. Una notizia che ha avuto un forte impatto su di lei: “Non l’ho presa bene, è stato un brutto colpo. Mi era venuta la FOMO di fare figli anche con ragazzi con cui non era il caso”, ha ricordato.

La terapia ormonale e le sue conseguenze

A ottobre dell’anno scorso Taylor aveva cominciato una terapia per cercare di risolvere la situazione. Tuttavia, il percorso intrapreso non ha portato i risultati sperati. Anzi, ha causato notevoli effetti collaterali e complicazioni di salute.

“Non l’avessi mai cominciata. Mi provoca una marea di problematiche, una cisti di 5 cm e il ciclo anche due volte al mese. Il mio corpo ha subito uno stress allucinante, gli oggetti mi cadono dalle mani, il mal di testa continuo”, ha raccontato.

La decisione di congelare gli ovuli

Dopo gli insuccessi della terapia, è arrivata un’altra comunicazione importante da parte della sua ginecologa, che le ha consigliato di agire subito.

“Mi ha detto che c’è un’alta probabilità che vada in menopausa precoce. Mi ha avvisata e allarmata che dovevo fare assolutamente il congelamento degli ovuli, altrimenti è possibile che non possa più farlo in futuro per via di una bassa riserva ovarica”, ha spiegato.

Inizialmente indecisa, Taylor ha poi scelto di procedere con il congelamento: “Ho pensato che se non lo facessi adesso me ne pentirei tutta la vita. Poi magari gli ovociti che prelevo non li userò mai, ma non mi perdonerò mai di non aver usato questa possibilità. Ho cominciato la terapia”, ha dichiarato.

Condividendo la sua esperienza, l’influencer vuole sensibilizzare su un tema spesso poco discusso, cercando di offrire supporto e consapevolezza alle donne che vivono situazioni simili.