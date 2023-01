Tempo di nuovi battibecchi (o quasi) al Grande Fratello Vip. Edoardo Tavassi si è arrabbiato con Nikita Pelizon perché la modella gli ha fatto notare che non contribuirebbe alle pulizie della Casa.

Dopo aver mandato giù la critica, il buon Tavassi non si è risparmiato la frecciatina. E così, durante un massaggio ad Antonella, Edoardo ha portato a Nikita gli occhiali che aveva dimenticato in confessionale insieme ad un torsolo di mela:

Pronta la replica di Nikita dopo lo sguardo indispettito di Antonella:

Tavassi si è sfogato con Milena, Giaele e Antonino:

Mi dà un fastidio a me quella persona. Con una arroganza… è una rosica. Dice che pulisce tutto il giorno. Se fai una cosa non è che devi rinfacciarla solo per dire che le hai fatte.

La discussione poi, è proseguita in cortiletto dove Micol Incorvaia ha svelato un retroscena con protagonista Nikita (che avrebbe scritto dei pensieri personali sotto un coperchio).

Non vorrei apparire presuntuosa o antipatica, ma quello che fa Nikita è un processo personale dettato dal fiume di pensieri che la investivano (specie quando Luca aveva fatto un passo indietro).

Io lo trovo molto profondo ed introspettivo, ma sono punti di vista… per carità!

Ecco i VIDEO.

Come frigna il Tavassone quando gli spiattellano in faccia la verità(ovvero che non pulisce mai)e sul bagno è la verità, praticamente lo pulisce solo lei. La cosa che fa ridere è l’appigliarsi alle poche dimenticanze di lei in 4 mesi #Gfvip #nikiters pic.twitter.com/9BMg4ElAuX

— Neekeeta❤️🖤 (@Gieffevip10) January 29, 2023