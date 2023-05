Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia sono felicemente fidanzati e proseguono la loro storia d’amore anche fuori dal Grande Fratello Vip. Intervistati su Radio Cusano Campus, lui ha parlato dell’imminente convivenza.

Non voglio stare distante da lei. Le ho fatto la proposta di venire a Roma a vivere con me. – riporta Biccy.it – Quando stiamo insieme ho l’ansia perché so che poi se ne va. Quindi mi godo meno tutto pensando a quando dovrà ripartire. Non voglio il treno che me la porti via. Per questo le ho chiesto di convivere. Lei mi ha detto di si che si trasferirà da me presto. Speriamo succeda prima dell’estate.