Edoardo Tavassi e Edoardo Donnamaria, dopo la fine del Grande Fratello Vip non si sono incontrati spesso. Il primo, ospite di Giada Di Miceli durante Non succederà più su Radio Radio, ha parlato del loro rapporto oggi.

Se lo rivedrò ? Lui si è trasferito a Milano. Io non riesco a vedere neanche gli amici che stanno a Roma Sud. Figurati se riesco a vederlo. Ti giuro credimi non c’è stata veramente occasione. Poi vabbè ci sarà da chiarirsi su tante cose. Per come sono fatto io, per chi mi conosce, io sono quello che si impone, ma alla fine si scioglie davanti a chiunque. Lui lo sa.

Tavassi ha anche commentato la rottura tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi:

No, non so che è successo, voglio soltanto che tutti siano felici, sereni e contenti. Non dico niente perché io voglio soltanto che tutti siano felici, se sono contenti io sono contento. Io ho detto l’unico modo per scoprire realmente se state bene non è dentro questa casa, ma questa cosa la dicevo anche per me stesso, ma dovete scoprirla fuori. Posso dire una cosa? Lo dico chiaramente, è ufficiale come quante volte si sono lasciati nella Casa. 184 volte.