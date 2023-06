Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia sono, senza ombra di dubbio, la coppia più sana ed equilibrata uscita dall’ultima edizione del Grande Fratello Vip.

Tavassi e Micol dopo il GF Vip, convivenza e figli? La risposta

Tavassi, ospite di Giada Di Miceli durante Non succederà più in onda su Radio Radio, ha raccontato dell’imminente convivenza con Micol Incorvaia, così come riportano le colleghe di IsaeChia:

Ormai Micol ha deciso di trasferirsi a Roma, adesso fa su e giù per portare le cose a casa mia. Però siccome casa mia è grossa come la cabina armadio di Chiara Ferragni, se non meno, e io non avevo preventivato che al Grande Fratello avrei trovato la donna della mia vita o qualcosa di simile, probabilmente dovremmo trovare una casa più grande. O esco io, o entra la roba sua, questa è la cosa. Comunque siamo verso la convivenza, a Roma, sì! Stiamo guardando case insieme per cercare di avere una casetta dei nostri sogni. Ci stiamo attivando per trovare la casetta più grande. Va bene tutto, basta che sia vicino a dove lavoro io perché a me pesano le chiappe.

Tavassi ha svelato di aver trovato la donna della sua vita e parla anche del loro rapporto:

Più geloso? Io non do veramente motivo per essere gelosa. Se sei gelosa di me devi essere gelosa del computer, dei videogiochi o dei fumetti. Io non faccio né vita mondana né niente. Io di lei mi fido tantissimo. Lei non mi dà neanche modo. Una gelosia sana, più che altro battute ma niente di che. Non mi ha mai dato modo di esserlo. Sono uno che prima di arrivare a mettere giù qualcuno valuto, lei è una persona che dà tanta fiducia. Non ci sono mai state cose di gelosia, mai una mezza cosa, mai successa.

Spazio anche per il futuro e il possibile arrivo di un figlio: