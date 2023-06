Tavassi commenta la rottura tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria

Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria si sono lasciati. Edoardo Tavassi, ospite di Giada Di Miceli durante Non succederà più su Radio Radio, ha commentato la rottura dopo il Grande Fratello Vip.

Così come riportano le colleghe di IsaeChia, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha esordito parlando della convivenza con la fidanzata Micol Incorvaia:

Ormai Micol ha deciso di trasferirsi a Roma, adesso fa su e giù per portare le cose a casa mia. Però siccome casa mia è grossa come la cabina armadio di Chiara Ferragni, se non meno, e io non avevo preventivato che al Grande Fratello avrei trovato la donna della mia vita o qualcosa di simile, probabilmente dovremmo trovare una casa più grande.

E per quanto riguarda la rottura tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, ha affermato:

Non so che è successo, voglio soltanto che tutti siano felici, sereni e contenti. Non dico niente perché io voglio soltanto che tutti siano felici, se sono contenti io sono contento.

Io ho detto che l’unico modo per scoprire realmente se state bene non è dentro questa casa, ma questa cosa la dicevo anche per me stesso, ma dovete scoprirla fuori. Posso dire una cosa? Lo dico chiaramente, è ufficiale come quante volte si sono lasciati nella Casa. 184 volte.