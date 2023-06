Gli ex fidanzati di Antonella Fiordelisi hanno commentato la rottura con Edoardo Donnamaria avvenuta in queste ore dopo una diretta Instagram che troverete in apertura del nostro articolo.

Lui ha detto la verità… ho vissuto su me stesso questa situazione. Non ha un rapporto sano con i social vive in relazione di Instagram… ogni cosa che fa nel suo privato e in relazione ai social e a Instagram.

La ragazza ha bisogno di aiuto. Nel privato è attaccata al telefono 24h in qualsiasi momento è praticamente infrequentabile, sta sempre al telefono su Instagram: mentre si sta seduti al tavolo a mangiare, dentro il letto, mentre si guarda un film, in macchina ecc…

In qualsiasi momento lei sta muta davanti al telefono, non è una cosa normale per niente. Con lei si può parlare solo ed esclusivamente di Instagram non ha altre argomentazioni…

Mi sono ritrovato in quello che lui ha scritto al 100%… perché sono le stesse cose che ho vissuto anche io e chiunque sia stato con lei… inutile piangere senza lacrime per far scena sul latte versato… chi è causa del suo mal pianga se stesso.