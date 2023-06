Edoardo Donnamaria, prima di chiudere con Antonella Fiordelisi, aveva rilasciato un’intervista a Radio Cusano Campus così come ci fanno notare le attente colleghe di IsaeChia.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha rilasciato questa intervista poco prima della rottura con Antonella Fiordelisi, parlando dei loro litigi:

Io non ho mai visto una coppia felice che non litiga mai, secondo me non esistono e non è neanche sano perché poi il litigio ti permette di confrontarti su un altro livello che quando sei in pace non puoi toccare.

La convivenza è molto bella perché facciamo una vita da sogno. Entrambi facciamo quello che ci piace e stiamo benissimo insieme. Ovviamente abbiamo anche momenti difficili ma credo che quando si vive insieme è quasi impossibile che vada tutto alla perfezione.

Il pregio di Antonella è essere sempre solare e positiva, qualsiasi cosa le proponi è sempre super entusiasta. Questa per me è una cosa bella perché sono un po’ l’opposto, ci completiamo da questo punto di vista. Mi dà una grandissima energia.

Il difetto più grande è che è molto testarda e quando ha un’idea in testa è difficile farle capire che magari altre persone possono pensarla diversamente da lei. Molto spesso quando si arrabbia fa ridere, non ci crede neanche lei, vuole fare la dura ma non ci riesce quindi non riesco ad arrabbiarmi.