Antonella Fiordelisi piange in diretta su Instagram mentre confida di sentirsi “sfruttata” da Edoardo Donnamaria dopo il bacio sul palcoscenico del Pizza Village 2023 a Napoli durante lo spettacolo di RTL

Non sto bene. Non ce la faccio più. Mi sento sfruttata, sinceramente. Se vedete anche persone che non si immedesimano in quello che ho fatto io per questo ragazzo, in quello che sto continuando a fare, mi fa davvero stare male. Sono sola in un’altra città. La mia famiglia non c’è, purtroppo. Mi sta raggiungendo Ylenia.

Ma sinceramente una cosa è quella che appare dai social, una cosa è poi la vita privata. E farmi trattare così, dopo che io ho dato tutto, dopo che amo questa persona, mi faccio trattare così, anche no. Vi chiedo di rispettare questo momento. Di non scrivermi perché tutto è partito da lui.

Ve lo chiedo per favore perché non sto bene ok? E io quando tengo a una persona do tutto. E sentirmi sfruttata solo per fare il bacio sul palco di RTL poi in realtà trattarmi di merda, anche meno. Io non sono così. Quindi per favore basta. Devo iniziare a pensare a me.