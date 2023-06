Edoardo Donnamaria ha cantato live per Antonella Fiordelisi. L’occasione è arrivata durante il Pizza Village 2023 organizzato da RTL 102.5.

Edoardo Donnamaria canta per Antonella Fiordelisi ma viene sommerso dalle critiche

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip si è esibito sulla note di “Il cielo stanotte”, canzone che ha scritto e dedicato ad Antonella Fiordelisi dopo l’uscita dal reality show.

L’esibizione dal vivo, forse per l’emozione e la mancanza di autotune, non è andata eccessivamente bene dal punto di vista dell’intonazione e, come ben sapete, il popolo social sa essere spietato in queste occasione.

Per questo motivo, l’internet furioso ha commentato con eccessiva veemenza l’esibizione di Edoardo Donnamaria che, infischiandosene delle critiche (ed ha fatto bene), ha voluto rispondere a coloro che lo supportano:

A prescindere dalle polemiche, voglio ringraziare dal profondo del cuore tutti i donnalisi, in particolare per il supporto della prima sera, vedervi li con me uniti con tutti quei cartelloni è stata un’emozione che non dimenticherò mai… comunque vada.