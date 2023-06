Continuano gli alti e bassi tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. L’influencer vorrebbe pubblicare contenuti con il suo fidanzato mentre lui preferisce mantenere un basso profilo, soprattutto per privacy.

Antonella Fiordelisi, quindi, non accettando la decisione del fidanzato, ha deciso di sfogarsi su Twitter pubblicando il suo punto di vista:

Lui non vuole farsi vedere, ovviamente per privacy. Sinceramente è giusto che voi lo sappiate.

E ancora:

Oppure vecchi amici che chiamano appena litighiamo e lui non vuole più farsi vedere? Devo sopportare ancora tutto questo? No grazie.

Non conosco i motivi che hanno spinto Edoardo a prendere una decisione del genere. Tuttavia, se la persona che ti sta accanto ti chiede privacy, pubblicare le vostre paturnie online non è esattamente il massimo della vita e del rispetto.

Di contro, dopo il Grande Fratello Vip, chiedere privacy fa un po’ sorridere.

Chiedere privacy quando si è passati per un programma abbastanza noto credo sia ridicolo. La privacy o la si mantiene sempre o non la richiedi, perché altrimenti risulti incoerente e ambiguo. Tanto per cominciare: non usi l’ # di coppia, non la baci sul palco, #donnalisi

