I fatti di Palermo, dove nelle scorse settimane si è consumato il feroce stupro a scapito di una giovane 19enne hanno colpito molti volti noti, tra cui anche Antonella Fiordelisi. Nelle passate ore, l’ex Vippona si è esposta personalmente intervenendo sul delicato tema della violenza contro le donne.

Antonella Fiordelisi interviene sul tema della violenza contro le donne

Lo stupro di Palermo è solo l’apice di una spirale di follia in cui l’Italia è sprofondata. I numeri sui femminicidi ed in generale sui casi di violenza di genere sono preoccupanti ma alla base di tutto c’è una cultura retrograda che tende a considerare la vittima come responsabile degli stessi fatti feroci contro di lei.

Proprio contro questa mentalità Antonella Fiordelisi, nelle scorse ore, è intervenuta dicendo la sua e replicando ad un post su Twitter:

Quante volte ancora dobbiamo sentire da acefali frasi come “se sei vittima di certe situazioni è per come ti vesti, per i luoghi che frequenti, ecc…”, non ci sono giustificazioni a chi commette uno schifo del genere. Siamo nel 2023 ed esistono persone che affermano che la donna sia parte responsabile della violenza sess*ale subita? Vergognatevi.

Proprio così: sentire nel 2023 frasi che sembrano giustificare le violenze, addossando la colpa alla vittima è pura follia. Un modo di pensare che andrebbe totalmente distrutto e questo lo si può fare solo con la prevenzione, l’informazione e l’educazione. Siamo ancora in tempo.