Edoardo Donnamaria, proprio in queste ore, ha risposto ad un post di Sonia Bruganelli risalente allo scorso maggio. L’ex opinionista del Grande Fratello Vip parlava del rispetto post relazione e lo speaker, fresco di rottura con Antonella Fiordelisi, si è trovato d’accordo con l’ex moglie di Bonolis.

Ecco il post “incriminato” con la risposta di Edoardo Donnamaria.

Questa presa di posizione pubblica ha fatto sbottare Antonella Fiordelisi che ha svelato un retroscena sulla rottura:

Il rispetto durante la relazione credo sia ancora più importante e visto che ogni volta fai pensare attraverso i social cose non vere, perché ti piace illudere le persone, ti dò il permesso di pubblicare l’ultima nostra chat del 28 luglio.

Si è fatto vedere a Ravenna solo perché era un evento di coppia pagato per poi scappare subito a Roma e non farsi sentire più fino a quando non l’ho chiamato io per andare a Filicudi e mi ha detto di no e che non vuole stare con me. E poi parla del post relazione? Buona sì, fessa no.