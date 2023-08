Nikita Pelizon, dopo la sua proposta di legge al fianco di Matteo Salvini, si sta interessando alla politica, nonostante non voglia (a sua detta e per fortuna) avvicinarsi all’argomento in maniera ufficiale. Per questo motivo, tra un tweet e l’altro Edoardo Donnamaria è intervenuto in maniera ironica sull’argomento.

Edoardo Donnamaria sfotte Nikita (che strizza l’occhio alla politica)

“L’Italia è uno stato che ha da sistemare miriadi di cose. Uno tra questi, è la giustizia. Un abbasso degli stipendi ai politici per incrementare invece nelle costruzioni di carceri e Leggi più severe con tempistiche minori, potrebbe aiutare”, scrive la vincitrice del Grande Fratello Vip.

E ancora:

Per “Tempistiche minori” intendo la lentezza dei processi giudiziari. Se voglio fare politica? No… voglio essere libera di usare i social per esprimere i miei pensieri quando ho voglia di condividerli e leggere i vostri pensieri al riguardo. Idee espresse, carceri in sovraffollamento da anni, giustizia che non vedo, minorenni in comunità perché minorenni, dopo stupri di gruppo con tanto di riprese. Non c’è molto da lasciar fare, la prossima potrei essere io, mia nipote, la tua vicina. Ben venga la libertà d’espressione. Ci sono miriadi di cose che andrebbero fatte nella nostra bellissima Italia… Personalmente credo che avere meno delinquenti a piede libero aiuterebbe molto, ma chiaro che ci sono anche 1000 altre cose da sistemare.

Nikita potrebbe fare una seconda proposta di legge a Matteo Salvini, no? Mi pare che abbia le idee molto chiare in merito.

A questo punto, già che si trova, potrebbe domandare da parte mia a Giorgia Meloni per quale motivo invece di intervenire sullo stupro di gruppo a Palermo si fa intervistare da Chi Magazine raccontando la sua estate di cui – francamente – non me ne frega niente?

Edoardo Donnamaria, per tutta risposta, ha preso in giro Nikita:

Quando c’era lui i treni partivano in orario e diciamolo cazo! Brava Nikita poi perchè nessuno parla più dei marò?