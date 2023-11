Grande festa in casa De Martino: Adelaide, la sorella di Stefano, ha dato alla luce il suo primo figlio, Mattia Di Domenico. Il piccolo è il frutto dell’amore tra Adelaide e Diego Di Domenico. “Mattia Di Domenico 28/11/2023. Benvenuto amore”, ha commentato su Instagram la sorella di Stefano De Martino, che diventa così zio per la prima volta.

Stefano De Martino zio per la prima volta: la reazione di Belen Rodriguez

L’ex ballerino di Amici sarà al settimo cielo per la nascita del suo primo nipotino. Per il momento il conduttore non ha condiviso nulla sui social, ma conosciamo bene, da questo punto di vista, la sua riservatezza.

Da notare però la reazione di Belen Rodriguez, ex cognata di Adelaide De Martino, la quale ha messo il suo “like” proprio sotto la foto del piccolo Mattia, a dimostrazione dell’affetto per la ragazza e neo mamma, nonostante la fine burrascosa del matrimonio con Stefano.

Mattia è nato a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, presso la Clinica Villa Stabia, noto ospedale privato della zona. Su Facebook, la foto di Stefano De Martino, neo zio al settimo cielo.

Tanti i commenti sotto lo scatto del piccolo appena nato, anche da parte di alcuni volti famosi, da Tosca D’Aquino a Pamela Prati.