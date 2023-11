Stefano De Martino ospite del programma radiofonico Un giorno da pecora ha risposto ironicamente ad una domanda in merito al suo attuale rapporto con la sua ex moglie, Belen Rodriguez.

Stefano De Martino ha parlato della sua carriera da conduttore menzionando anche Sanremo, la kermesse musicale più famosa che abbiamo in Italia potrebbe essere condotta da lui prima o poi:

Presentarlo? Nessuno me lo ha mai chiesto, spero che quando toccherà a me ci sia ancora il Festival. Se succederà tra 20 anni? Siccome penso che più o meno i tempi saranno quelli, mi auguro che il Festival ci sia ancora.

L’ex di Belen ha parlato pure di politica:

Geppi Cucciari e Giorgio Lauro hanno poi menzionato Belen, ex moglie di Stefano:

“Secondo me va più d’accordo Renzi con Belen. E Calenda con me”, ha ironizzato l’ex ballerino.

Dalla sua risposta si evince che i rapporti con la sua ex moglie non sarebbero del tutto distesi.

A parte il fatto che Belen è ancora sposata con Stefano (non hanno mai divorziato), quindi per finalizzare sto SI ci vorrà un bel po’ do tempo. Tempo che le servirà per lasciarsi con questo e tornare con Stefano, rimanendo sempre sposata con lui. https://t.co/EL9M9sCYEz

— Sioux 💛💋 (@AngryPupatella) November 12, 2023