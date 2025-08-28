Stefano De Martino racconta i primi giorni con Belen, i retroscena

I primi giorni di Belen Rodrguez e Stefano De Martino.

Stefano De Martino racconta i retroscena dei primi giorni con Belen

La relazione tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez è sempre stata al centro dei riflettori: separazioni, ritorni di fiamma, frecciatine, riappacificazioni e tanta passione. Anche l’inizio della loro storia non è stato da meno.

I due si incontrarono ad Amici di Maria De Filippi, e molti ricordano ancora le coreografie bollenti e soprattutto la reazione di Emma Marrone, allora in gara nella categoria Big, che in una puntata interpretò anche Bella senz’anima.

Proprio di quel periodo Stefano ha parlato durante il suo spettacolo teatrale Meglio Stasera Summer Tour. Il conduttore di Affari Tuoi ha ricordato così il primo incontro con Belen:

“Io ero un ragazzino, avevo 22 anni e l’ho vista, lì bellissima. Poi è nato qualcosa, ma nei primi giorni è successo un fattaccio”, riporta anche Biccy.

Il riferimento è al noto incidente stradale che i fan di *Amici* ricordano bene: nella puntata successiva, Stefano e Belen si presentarono in studio con cerotti e fasciature, segno evidente di quella caduta in moto.ù

L’incidente in moto con Belen

Sul palco del suo show, De Martino ha ricostruito con ironia la giornata dell’incidente, confessando anche quanto fosse preso dalla showgirl argentina:

“Io e Belen ci stavamo frequentando veramente da tre o quattro giorni, lavoravamo in un programma assieme, e lei mi dice «Oggi, nella pausa pranzo anziché andare qui alla mensa degli studi, mi andrebbe un hamburger, mi ci porti?» Io uscivo da tre giorni con Belen, se avessi potuto gli avrei fatto l’hamburger con le mie mani…”.

Il racconto prosegue con la decisione di prendere la moto, nel tentativo di non farsi notare dai paparazzi. Ma il giro si trasformò presto in un brutto ricordo:

“A un certo punto accelero, guardo Belen nello specchietto retrovisore… accelero e poi lo schianto contro un Ford Transit. Su uno dei vetri mi ci sono rotto con la faccia… Mi giro, Belen è a terra, la moto è da buttare, vedo una pozza di sangue. Le chiedo subito, Belen stai bene? Lei mi dice di sì e poi che il sangue era tutto mio”.

La corsa in ospedale

Il ballerino ha poi ricordato la corsa in ospedale e la diversa attenzione riservata a lui e a Belen: