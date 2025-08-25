Stefano De Martino tradisce la sua ragazza con Belen? Lo scoop

Stefano De Martino tradisce la sua ragazza con Belen? Le segnalazioni.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: ritorno di fiamma in vista? Le segnalazioni di questi mesi

Non è la prima volta che si parla di un ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Dopo anni di alti e bassi, separazioni, ritorni e nuove storie, il gossip sembra tornare al punto di partenza: tra i due potrebbe esserci ancora qualcosa.

Negli ultimi mesi, il settimanale Oggi ha riportato indiscrezioni su presunti incontri tra i due ex coniugi, lasciando intendere che la fiamma del passato non si sia mai spenta del tutto. Nonostante le dichiarazioni ufficiali li descrivano come semplici genitori in buoni rapporti, alcuni dettagli lasciano spazio a diverse interpretazioni.

Lo scoop delle ultime ore: “Lui la cerca, lei lo vuole”

Adesso Alessandro Rosica, spesso molto informato sul mondo dello spettacolo, ha voluto dire la sua. In alcune storie su Instagram, ha confermato che tra i due ci sarebbe ancora un legame profondo. “Ho fonti molto vicine a loro ed è tutto vero quello che è stato detto. Posso assicurarvi che Stefano continua a cercare Belen. Questo è uno scoop clamoroso e vero, ci metto la faccia. Lui non le sarà mai indifferente, ma dire che Belen è innamorata mi pare un parolone. Se Caroline è davvero incinta? No, non aspetta un figlio è una fake news. Una fonte vicina a loro mi ha detto che lei vorrebbe“.

Incontri misteriosi e sentimenti mai spenti

Secondo quanto riportato da Oggi, dietro gli incontri frequenti tra Belen e Stefano potrebbe esserci molto più di una semplice collaborazione da genitori: “La situazione non è così semplice. Tra loro c’è stato il vero amore. Lei non ha mai elaborato davvero il lutto della separazione da Stefano De Martino e anestetizza l’insoddisfazione in una confusa girandola di relazioni. I fan sperano che questi incontri segreti possano nascondere qualcosa di più di un semplice rapporto tra genitori separati. Di fatto entrambi in questo periodo parrebbero single e i loro appuntamenti testimoniati dai paparazzi sono molto assidui e misteriosi. Va bene vedersi per il bene del primogenito Santiago, ma dietro la frequentazione da genitori si potrebbe nascondere anche una passione mai spenta“.

Belen ancora legata a Stefano? Parla Parpiglia

Anche Gabriele Parpiglia, noto giornalista, ha confermato che la showgirl argentina non avrebbe ancora chiuso con il passato: “Secondo le nostre fonti, il quadro diventa più nitido e più amaro, perché Belén sarebbe presa in una spirale di amore e odio verso l’ex marito“.

Belen ancora innamorata di lui

A queste voci si aggiungono quelle riportate da Dagospia, che ha diffuso il racconto di una presunta amica di Belen. Secondo questa fonte, la Rodriguez sarebbe ancora innamorata dell’ex marito, e proprio questo le causerebbe reazioni particolarmente intense anche in situazioni pubbliche.

Ma c’è un ostacolo: Caroline Tronelli

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carol (@caroline.tronelli)



C’è però un dettaglio da non ignorare. Stefano De Martino è fidanzato con Caroline Tronelli, ragazza finita al centro mediatico per alcuni video del loro privato diffusi illegalmente, clicca qui. Questo dettaglio complica ulteriormente l’eventuale ritorno tra Stefano e Belen.