Le rivelazioni shock di Corona nel suo format Falsissimo

Fabrizio Corona torna a far parlare di sé con un nuovo episodio del suo format Falsissimo, in cui ha raccontato dettagli scottanti sulla vita privata di Antonella Fiordelisi. L’ex re dei paparazzi ha svelato presunti flirt, messaggi segreti e storie mai confermate, coinvolgendo anche alcuni dei personaggi più noti del panorama sportivo e televisivo italiano.

Corona ha esordito dicendo: “La nostra Antonellina Fiordelisi, fidanzata oggi con un mio grande amico, che ha un Instagram devastante, con milioni di follower, dove mostra un fisico incredibile in costume. Lei è stata contattata dai personaggi più famosi, sposati, con figli. Le ha scritto Cristiano Ronaldo, con cui non è andata. Haaland, con cui non è andata. Le ha scritto Vicario, con cui è andata. Correa, con cui è andata. Ve ne potrei citare mille…”.

Il presunto tradimento con Stefano De Martino

Ma il vero colpo di scena arriva quando Corona tira fuori un nome pesante: Stefano De Martino (qui per la sua nuova fiamma). Secondo quanto dichiarato da Corona, l’ex ballerino di Amici e conduttore avrebbe avuto un flirt con Antonella Fiordelisi mentre era ancora fidanzato con Belen Rodriguez: “Le ha scritto De Martino, con cui è andata, mentre stava con Belen. E questa è una notizia che poi ha scatenato una lite furiosa tra entrambi perché Belen l’ha saputo e si è incazz***. In quel periodo ce l’aveva con lui perché l’aveva tradita con tutti.”

Secondo Corona, questa “scappatella” avrebbe causato forti tensioni nella coppia, già in crisi in quel periodo.

La reazione di Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi aveva già risposto pubblicamente alle accuse, smentendo in modo deciso quanto affermato da Corona. Sui suoi profili social e in alcune interviste ha detto: “Non sono mai stata con ragazzi sposati o fidanzati. E no, non sono mai stata con Stefano De Martino.”

Aveva già precisato che l’unico momento in cui avrebbe potuto incrociarlo è stato quando entrambi erano single, ma che non c’è mai stato nulla di concreto. Inoltre, ha annunciato che sta valutando azioni legali contro chiunque diffonda notizie false sulla sua vita privata.

Il retroscena con Belen Rodriguez

Secondo quanto riportato sempre da Corona, la scoperta del presunto flirt tra Fiordelisi e De Martino avrebbe fatto infuriare Belen, che avrebbe reagito duramente. Si parla di una lite furibonda tra Belen e Stefano, con messaggi infuocati e un confronto particolarmente acceso.

Corona ha insinuato che Belen avrebbe contattato direttamente Antonella, accusandola pesantemente e addirittura rimuovendola dai social.

Cosa c’è di vero?

Al momento, le uniche conferme ufficiali sono le smentite da parte di Antonella Fiordelisi. Né De Martino né Belen hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito, ma l’eco mediatica delle parole di Corona ha riacceso i riflettori su uno dei triangoli più chiacchierati dell’estate.