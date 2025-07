Stefano De Martino, chi è la nuova fiamma: “Non si nasconde più”

Finalmente Stefano De Martino esce allo scoperto, chi è la nuova fiamma? Andiamo a scoprire lo scoop di Chi.

Stefano De Martino, chi è la nuova fiamma

Stefano De Martino sembra aver finalmente ritrovato la serenità… e non solo sul palco. Dopo anni in cui il suo nome è stato accostato a flirt veri o presunti, oggi l’ex ballerino di Amici e conduttore amatissimo è uscito allo scoperto con Caroline Tronelli, la donna che da settimane è al suo fianco. Nessuna foto rubata, nessuna smentita: secondo quanto si legge su Chi Magazine l’intesa tra i due è ormai evidente, e Stefano lo vive con naturalezza, senza nascondersi. Si legge:

“STEFANO DE MARTINO E CAROLINE , AMORE ALLA LUCE DEL SOLE. Il conduttore in queste settimane di vacanze in Sardegna si è avvicinato sempre più a Caroline Tronelli e non si è nascosto, vivendo alla luce del sole la loro intesa. Ha capito una cosa: quando sei il personaggio del momento, tutto fa gossip. Ma, questa volta, non ha paura. Perché, anche con i riflettori puntati, sta riscoprendo la delicatezza di un legame, quello con Caroline, che cresce poco alla volta”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@chimagazineit)

Un’estate tra lavoro, famiglia e amore

In questi giorni, De Martino si sta godendo un’estate piena di impegni. Prima una vacanza in Sardegna con il figlio Santiago e l’amico di sempre Biagio Izzo, poi una tappa con il suo Meglio Stasera – Summer Tour, uno spettacolo itinerante dove Stefano si racconta tra musica, ironia e improvvisazione. Ma appena può, corre da lei.

Caroline Tronelli, bella, riservata e lontana dai riflettori, ha conquistato il cuore del conduttore napoletano. I due sono stati visti insieme più volte e la complicità non è passata inosservata. La loro storia cresce con calma, lontana dai gossip gridati, ma sempre più solida.

Una nuova fase per Stefano

Chi lo conosce bene sa che Stefano non è solo “il bello della TV”, ma anche un artista che lavora sodo. Dopo il successo di Affari Tuoi, tornerà in autunno con una nuova stagione dello storico programma, oltre a Stasera tutto è possibile. E all’orizzonte potrebbe esserci anche un nuovo varietà in prima serata, dove affinare ancora di più il suo stile da showman completo.

Intanto, come ha sottolineato anche Antonella Clerici, Stefano è uno che studia, che si prepara, che non lascia nulla al caso. Ma, parallelamente, sta ritrovando anche un equilibrio nella vita privata, dopo gli alti e bassi del passato, soprattutto con Belen Rodríguez, con cui oggi ha raggiunto una buona intesa per il bene del figlio Santiago.